Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в 2021 году предложила создать новый формат переговоров между Европейским союзом и Российской Федерацией для разрешения украинского кризиса, однако против данной инициативы выступили Польша и страны Прибалтики.
Политик допустила, что это неприятие могло косвенно повлиять на эскалацию ситуации и последующие решения о начале специальной военной операции. Соответствующее заявление прозвучало 4 октября 2025 года в интервью Меркель для венгерского издания Partizán, опубликованном на платформе YouTube.
Данная попытка достижения урегулирования не получила поддержки отдельных государств. В основном это были балтийские страны, которые выступили против моей инициативы, констатировала экс-канцлер.
По оценке Меркель, Польша и прибалтийские государства выражали опасения, что Европейскому союзу не удастся выработать единую политическую линию в диалоге с Россией.
В ходе беседы политик также призвала европейские страны активизировать поиск дипломатических решений украинского конфликта, не ограничиваясь усилением обороноспособности и наращиванием военного потенциала. Меркель подчеркнула необходимость заблаговременного коллективного анализа возможных последствий дипломатических шагов для развития ситуации.
