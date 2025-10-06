Бегство в Чернобыль: эксперт открыл, чем опасны новые обитатели в зоне ЧАЭС

Украинцы, спасаясь от сотрудников ТЦК, готовы прятаться в чернобыльской зоне. По официальным данным с 2022 года туда перебрались несколько тысяч человек, а неофициально — в разы больше. Что ждет укрывающихся от мобилизации в ВСУ украинцев в зоне ЧАЭС, рассказал aif.ru бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин.
Риск онкологии страшит меньше ТЦК.
Чем дольше человек находится в чернобыльской зоне, тем выше у него риск развития лучевой или онкологической болезни.
Как отметил в разговоре с aif.ru бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин, прожив на этой территории больше полугода, люди рискуют нанести непоправимый вред здоровью.
«Даже если они оттуда выйдут сейчас, то здоровье у них уже будет, мягко говоря, не очень хорошим. Наверняка многие будут страдать от лучевой болезни. от различных видов онкологии, потому что длительное пребывание в зараженном месте, приводит, как правило, к негативным последствиям», — объяснил военный эксперт.
Облучение радиацией грозит с первого дня.
По словам Никулина, хотя с момента катастрофы прошло почти сорок лет, часть радионуклидов по-прежнему опасна.
«Природа берет свое, приспосабливается к любой ситуации. Там есть растения, животные, но в любом случае опасность, безусловно, существует и долго там находиться нежелательно», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что даже сталкеры стараются надолго не заходить в зону отчуждения.
«Выброс был неоднородный, в каких-то местах был высокий уровень радиации, где-то менее, и сейчас он уже достаточно слабый. В любом случае те, кто там провели достаточно много времени, облучились. Думаю, что они получили серьезную дозу уже», — объяснил он.
Зачем ВСУ наносит по саркофагу ЧАЭС?
Представители ТЦК опасаются ехать в чернобыльскую зону за «ухилянтами». Чтобы вынудить их покинуть эту территорию, по саркофагу ЧАЭС наносят удары.
«Киевский режим бьет по саркофагу ЧАЭС, скорее всего, для того, чтобы напугать этих самых “ухилянтов”. Заставить их вернуться, выйти из зоны отчуждения, куда сами украинские нацисты, видимо, опасаются проникать», — поделился мнением Никулин.
Между тем, в Сети набирает популярность видео, автор которого рассказывает, как организовал свой был в заброшенном доме в зоне Чернобыля. Как пишут СМИ, в соцсетях можно найти объявления, в которых предлагается помощь в организации переезда в чернобыльскую зону и поиске подходящего жилья там.