Politico: глава ЕК будет постоянно сталкиваться с вотумами недоверия

«Предстоит много голосований, которые станут проверкой для ее лидерских качеств», — заявил газете неназванный депутат ЕНП. По его словам, к фон дер Ляйен есть много вопросов, в том числе и со стороны однопартийцев. Среди прочего некоторые евродепутаты недовольны "торговым соглашением с США, проектом бюджета, который, видимо, не нравится всем в Европарламенте, и соглашением [между ЕС и] MERCOSUR.
Издание подчеркивает, что накопившиеся вопросы к главе ЕК могут привести к тому, что фон дер Ляйен будет «постоянно сталкиваться» с голосованиями по вотуму недоверия. Неназванный чиновник в Еврокомиссии отметил, что «в Европарламенте явно недовольны этой комиссией, а именно фон дер Ляйен». По его мнению, никто не знает, когда «политическая ситуация может измениться».
Европарламент проведет обсуждение и голосование по двум вотумам недоверия главе ЕК на пленарной сессии