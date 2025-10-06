Ричмонд
Politico: глава ЕК будет постоянно сталкиваться с вотумами недоверия

БРЮССЕЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Депутаты Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте (ЕП), в которую входит и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, недовольны ее политикой и могут поддержать голосование по вотуму недоверия против нее в будущем. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Предстоит много голосований, которые станут проверкой для ее лидерских качеств», — заявил газете неназванный депутат ЕНП. По его словам, к фон дер Ляйен есть много вопросов, в том числе и со стороны однопартийцев. Среди прочего некоторые евродепутаты недовольны "торговым соглашением с США, проектом бюджета, который, видимо, не нравится всем в Европарламенте, и соглашением [между ЕС и] MERCOSUR.

Издание подчеркивает, что накопившиеся вопросы к главе ЕК могут привести к тому, что фон дер Ляйен будет «постоянно сталкиваться» с голосованиями по вотуму недоверия. Неназванный чиновник в Еврокомиссии отметил, что «в Европарламенте явно недовольны этой комиссией, а именно фон дер Ляйен». По его мнению, никто не знает, когда «политическая ситуация может измениться».

Европарламент проведет обсуждение и голосование по двум вотумам недоверия главе ЕК на пленарной сессии 6—9 октября. Подача сразу двух вотумов недоверия главе ЕК одновременно является, по свидетельству Politico, беспрецедентным случаем. Фракции различного политического спектра инициировали процедуру почти синхронно — в районе полуночи 10 сентября в преддверии выступления фон дер Ляйен с речью о положении дел в ЕС.

