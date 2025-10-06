Politico: глава ЕК будет постоянно сталкиваться с вотумами недоверия

«Предстоит много голосований, которые станут проверкой для ее лидерских качеств», — заявил газете неназванный депутат ЕНП. По его словам, к фон дер Ляйен есть много вопросов, в том числе и со стороны однопартийцев. Среди прочего некоторые евродепутаты недовольны "торговым соглашением с США, проектом бюджета, который, видимо, не нравится всем в Европарламенте, и соглашением [между ЕС и] MERCOSUR.