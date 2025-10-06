Трамп анонсировал строительство новой атомной подлодки класса «Вирджиния»

В конце сентября Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по подводным лодкам на 25 лет, но эти страны догоняют темпы развития Штатов. Российский президент Владимир Путин в августе рассказывал о преимуществах российских стратегических подлодок: они ходят в северных широтах и «пропадают с радаров». Глава государства отмечал, что это военное преимущество России.