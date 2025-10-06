В Казахстане совершенствуется законодательство в сфере донорства органов

Мероприятие объединило представителей государственных органов, международных организаций, медицинского сообщества, общественных и религиозных организаций, СМИ.
"Развитие трансплантологии — это стратегическое направление государственной политики в сфере здравоохранения.
Сегодня именно трансплантация во многих случаях остается единственным эффективным методом лечения тяжелых хронических заболеваний и дает пациентам шанс на полноценную жизнь.
Но самое важное — это формирование доверия общества к системе посмертного донорства",
— отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова в своем приветственном слове.
Сегодня в Казахстане более 4300 человек, среди них 121 ребенок, ожидают пересадки органов. Каждый донор может спасти до семи жизней, и именно поэтому развитие культуры донорства становится важной задачей для общества.
С момента первой трансплантации сердца в стране в 2012 году казахстанские врачи освоили операции по пересадке печени, почек, сердца, роговицы, а с 2015 года — и легких.
В ближайших планах — проведение трансплантаций сердца и печени детям, а также пересадка органных комплексов.
В среднем ежегодно пересадку получают 200−300 пациентов, при этом показатели выживаемости сопоставимы с результатами ведущих мировых клиник: 95−97% у реципиентов почки, 85% — печени, 86% — сердца.
Для координации работы создан Республиканский центр по координации трансплантации с представительствами во всех регионах.
В системе здравоохранения активно развивается цифровизация: внедрена информационная система учета доноров и реципиентов, которая автоматически сопоставляет данные и подбирает органы для пациентов из «листа ожидания».
Параллельно совершенствуется законодательство: в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» и подзаконные акты внесены необходимые изменения.
Однако главным вызовом остается дефицит донорских органов. Уровень посмертного донорства в Казахстане пока низкий, и решить проблему возможно только совместными усилиями.
Эксперты подчеркивают: ключевая роль принадлежит обществу. Важно формировать доверие к системе донорства, объяснять ее этические основы и разрушать мифы.
В этом процессе особая миссия отводится врачам, представителям духовенства, социологам, психологам и средствам массовой информации, которые могут донести до людей простую истину: одно решение способно спасти несколько жизней.