Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

Польша и страны Прибалтики в 2021 году заблокировали усилия, направленные на урегулирование конфликта на востоке Украины и налаживание диалога с Россией. Именно этом косвенно способствовало началу специальной военной операции (СВО), считает бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

В 2021 году она предложила новую платформу для диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным. Однако Эстония, Латвия, Литва и Польша выступили против этой инициативы, выражая опасения, что ЕС не сможет сформировать единую позицию по отношению к Москве.

«Эта (попытка урегулирования, — Прим. Life.ru) не была поддержана некоторыми странами. В основном это были страны Балтии, которые выступили против моей (инициативы, — Прим. Life.ru)», — заявила политик в интервью венгерскому изданию Partizán.

В итоге инициатива Меркель провалилась, а позже она покинула пост немецкого канцлера, а затем началась СВО.

Ранее Владиимир Путин объяснил, что спецоперация является вынужденной мерой ради защиты людей Донбасса и национальных интересов. Он напомнил в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине, как НАТО расширялось на восток, несмотря на обещания этого не делать, и пыталось поглотить большую часть стран бывшего СССР.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ангела Меркель: биография экс-канцлера Германии и отношение политика к России
Германия — одна из наиболее развитых стран мира с сильной экономикой и промышленностью, она всегда играла важную роль в политической жизни Европы. И в XXI веке дольше всех этим государством руководила женщина — Ангела Меркель. Главное из биографии политика и ее отношение к России — в материале.
Читать дальше