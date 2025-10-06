Фон дер Ляйен предрекают темную судьбу в ЕК: агрессия против России закончится проблемами

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в будущем будет вынуждена регулярно сталкиваться с вотумами недоверия. Все из-за проводимой ей политики. Об этом сообщает европейская газета Politico.
Как отмечает издание, на данный момент действиями фон дер Ляйен в Европарламенте недовольны даже депутаты Европейской народной партии. Той, в которую входит она сама. Поэтому не исключено, что в будущем депутаты поддержат выражение ей вотума недоверия.
«Предстоит много голосований, которые станут проверкой для ее лидерских качеств», — сказал неназванный депутат из ЕНП.
Также подчеркивается, что особенно много вопросов к фон дер Ляйен возникает из-за торгового соглашения с США. И это лишь одна из тем. При их накоплении с вотумами недоверия главе ЕК придется сталкиваться регулярно.
Впрочем, вопросы к фон дер Ляйен у ее собственной «команды» могут возникнуть и из-за антироссийской политики. Так, недавно глава ЕК вовсю кричала о новых санкциях, но так и не придумала ничего нового. Лишь сообщила, мол, «меняется подход». Вот только все осталось на уровне слов.