Politico: Зеленский хочет переизбираться и уже начал запугивать оппонентов

Один из бывших украинских министров, пожелавший остаться неназванным, как пишет газета, рассказал, что офис Зеленского делает так, чтобы в отношении тех, кто говорит что-то против него (офиса), возбуждали уголовные дела, то есть «они шантажируют всех своих потенциальных или предполагаемых оппонентов».