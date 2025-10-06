Politico: Зеленский хочет переизбираться и уже начал запугивать оппонентов

Владимир Зеленский хочет переизбираться на пост президента Украины, несмотря на то, что западным СМИ говорит обратное, и уже начал кампанию по запугиванию оппонентов. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает американская газета Politico со ссылкой на украинских чиновников.
«Как рассказали двое депутатов, Зеленский, казалось бы, был настроен оптимистично в отношении своих перспектив переизбрания и обрушился с критикой на оппонентов и критиков, упрекая депутатов парламента, активистов гражданского общества и журналистов в том, что им не удалось создать лестный образ Украины в глазах западных партнеров», — говорится в публикации Politico.
Один из бывших украинских министров, пожелавший остаться неназванным, как пишет газета, рассказал, что офис Зеленского делает так, чтобы в отношении тех, кто говорит что-то против него (офиса), возбуждали уголовные дела, то есть «они шантажируют всех своих потенциальных или предполагаемых оппонентов».
По словам видных активистов гражданского общества, отмечает Politico, в кампании Зеленского и его окружения по запугиванию, в частности антикоррупционных органов, используется и Служба безопасности Украины (СБУ).
Добавим, в конце сентября Зеленский заявил, что не против проведения выборов на Украине, но с условием прекращения огня.