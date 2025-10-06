Ричмонд
HT: Индия рассматривает возможность приобретения еще пяти С-400 «Триумф»

По словам источников, на этой неделе состоится встреча представителей Минобороны двух стран для обсуждения вопроса.

Источник: Аргументы и факты

Индия рассматривает возможность приобретения дополнительных пяти российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф», пишет Hindustan Times со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, на этой неделе состоится встреча представителей Минобороны двух стран для обсуждения совместного производства или прямой закупки ЗРК С-400 с целью укрепления оборонного потенциала Индии.

Сообщается, что Индии необходимы пять таких систем для защиты от любых атак на всей береговой линии страны и для устранения пробелов в системе ПВО в районе северного командования.

Предполагается, что сделка будет одобрена до прибытия президента России Владимира Путина в Индию в начале декабря на российско-индийский саммит.

В мае сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди восхитился российскими системами ПВО С-400.

В сентябре глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщал, что Россия и Индия обсуждают расширение поставок С-400.

