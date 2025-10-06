Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией за ночь сбили 251 украинский беспилотник. Военная операция, день 1321-й

Средства ПВО за ночь сбили над российскими регионами 251 украинский беспилотник. В Белгородской области более 5 тыс. человек остаются без света после атаки ВСУ на регион 5 октября. Politico со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Владимир Зеленский хочет переизбрания и уже начал запугивать своих противников. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:28 Польша и страны Балтии не поддержали инициативу о прямых переговорах с Россией в 2021 году, что повлияло на дальнейшее развитие событий, заявила в интервью венгерскому изданию Partizan бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

8:16 Президент Украины Владимир Зеленский хочет переизбрания и уже начал запугивать своих противников, пишет газета Politico со ссылкой на украинских чиновников.

По словам анонимного бывшего министра Украины, офис Зеленского использует тактику, которая заключается в возбуждении уголовных дел против тех, кто что-то говорит против них.

8:11 5,4 тыс. жителей Белгородской области остаются без света после обстрела ВСУ 5 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили над Россией 251 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. Больше всего дронов — 62 — уничтожили над акваторией Черного моря. Еще 40 БПЛА перехватили в Крыму, 34 — в Курской области, 30 — в Белгородской.

Также беспилотники сбили в Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Брянской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской, Орловской и Липецкой областях, Краснодарском крае и Московском регионе.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1321-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Ангела Меркель: биография экс-канцлера Германии и отношение политика к России
Германия — одна из наиболее развитых стран мира с сильной экономикой и промышленностью, она всегда играла важную роль в политической жизни Европы. И в XXI веке дольше всех этим государством руководила женщина — Ангела Меркель. Главное из биографии политика и ее отношение к России — в материале.
Читать дальше