Над Россией за ночь сбили 251 украинский беспилотник. Военная операция, день 1321-й

8:28 Польша и страны Балтии не поддержали инициативу о прямых переговорах с Россией в 2021 году, что повлияло на дальнейшее развитие событий, заявила в интервью венгерскому изданию Partizan бывший канцлер Германии Ангела Меркель.
8:16 Президент Украины Владимир Зеленский хочет переизбрания и уже начал запугивать своих противников, пишет газета Politico со ссылкой на украинских чиновников.
По словам анонимного бывшего министра Украины, офис Зеленского использует тактику, которая заключается в возбуждении уголовных дел против тех, кто что-то говорит против них.
8:11 5,4 тыс. жителей Белгородской области остаются без света после обстрела ВСУ 5 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили над Россией 251 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. Больше всего дронов — 62 — уничтожили над акваторией Черного моря. Еще 40 БПЛА перехватили в Крыму, 34 — в Курской области, 30 — в Белгородской.
Также беспилотники сбили в Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Брянской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской, Орловской и Липецкой областях, Краснодарском крае и Московском регионе.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1321-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.