Минобороны РФ получило новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Представители производителя акцентировали внимание на том, что самолет Су-34 исторически подтвердил статус лучшего в своей категории и пользуется заслуженным доверием в Военно-космических силах. Представители государственной корпорации отметили, что машина сочетает превосходные маневренные характеристики, широкий арсенал авиационного вооружения и способность эффективно выполнять задачи в любых погодных и климатических условиях. Особо подчеркивается, что в условиях специальной военной операции самолет полностью оправдал ожидания и сохраняет позиции ключевого элемента российской фронтовой авиации.