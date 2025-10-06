Минобороны РФ получило новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) осуществила производство и передачу новой партии многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Министерству обороны Российской Федерации. Поставка авиатехники выполнена в строгом соответствии с графиком реализации государственного оборонного заказа.
Представители производителя акцентировали внимание на том, что самолет Су-34 исторически подтвердил статус лучшего в своей категории и пользуется заслуженным доверием в Военно-космических силах. Представители государственной корпорации отметили, что машина сочетает превосходные маневренные характеристики, широкий арсенал авиационного вооружения и способность эффективно выполнять задачи в любых погодных и климатических условиях. Особо подчеркивается, что в условиях специальной военной операции самолет полностью оправдал ожидания и сохраняет позиции ключевого элемента российской фронтовой авиации.
Су-34 предназначен для высокоточного поражения наземных, надводных и воздушных целей. Летательный аппарат способен нейтрализовать стратегически важные объекты инфраструктуры, защищенные современными системами противовоздушной обороны, на оперативной глубине в тылу противника.
Дополнительно отмечается, что этот самолет может привлекаться для ведения воздушной разведки и получения актуальной информации о дислокации сил противника.
