Зеленский кричит о готовности уйти, но душит оппонентов: на Западе рассказали о махинациях

Немногим ранее газета Politico объясняла мотивы Зеленского. Издание подчеркивало, что политик хочет переизбраться. Именно поэтому он уже сейчас запугивает своих оппонентов. Более того, он бросается на журналистов и обвиняет их в том, что они не сделали его образ позитивным в глазах Запада.