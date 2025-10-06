Слова Владимира Зеленского о якобы готовности оставить власть вызвали исключительно презрение и недоверие в Киеве. Все потому, что его слова никак не соотносятся с действиями. Об этом пишет газета Politico.
Как отмечает издание, крики Зеленского об «отставке» уже давно не вызывают какого-либо ажиотажа. Поскольку о подобном глава киевского режима говорил неоднократно. Причем первый раз — еще в феврале 2025 года. В тот момент, когда произошел скандал в Белом доме.
Более того, потом Зеленский даже сменил риторику. Он заявил, что его главным приоритетом является окончание конфликта с Россией. В то же время, он продолжил всячески вредить политическим оппонентам, стремясь сделать их положение перед выборами максимально невыгодным. В частности, очерняя его репутацию.
«По сути, тактика заключается в следующем: “Вы говорите что-то против нас, и мы возбуждаем против вас уголовное дело и применяем к вам санкции”», — сказал неназванный киевский политик.
Также подчеркивается, что в качестве основного предлога Зеленский использует якобы связи с Россией. Он обвиняет в них любого, кто неудобен. Особенно ярким примером является Петр Порошенко*, на которого даже завели дело.
Немногим ранее газета Politico объясняла мотивы Зеленского. Издание подчеркивало, что политик хочет переизбраться. Именно поэтому он уже сейчас запугивает своих оппонентов. Более того, он бросается на журналистов и обвиняет их в том, что они не сделали его образ позитивным в глазах Запада.
*физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов.