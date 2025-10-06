Молдова и Румыния упрощают пересечение границы на железнодорожном пункте Кантемир — Фэлчиу

Впервые на железнодорожном пункте и в обоих направлениях движения применяется скоординированный контроль. Это позволит сократить время ожидания, устранить очереди и упростить формальности для граждан и экономических операторов, способствуя развитию трансграничной торговли и экспорта. Одновременно власти двух государств укрепляют сотрудничество в целях укрепления безопасности границ.