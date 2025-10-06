Молдова и Румыния упрощают пересечение границы на железнодорожном пункте Кантемир — Фэлчиу

Подписи под документом поставили министр внутренних дел Республики Молдова Даниела Мисаил-Никитин и вице-премьер, министр внутренних дел Румынии Кэтэлин Предою в рамках визита молдавского министра в Бухарест на минувшей неделе.
Как отметили в МВД, таким образом рядовые граждане и перевозчики «смогут пользоваться более быстрым, безопасным и комфортным доступом к железнодорожному переходу».
Впервые на железнодорожном пункте и в обоих направлениях движения применяется скоординированный контроль. Это позволит сократить время ожидания, устранить очереди и упростить формальности для граждан и экономических операторов, способствуя развитию трансграничной торговли и экспорта. Одновременно власти двух государств укрепляют сотрудничество в целях укрепления безопасности границ.
Возобновление работы железнодорожного переезда Кантемир — Фэлчиу является частью инициативы ЕС «Коридоры солидарности», которая нацелена на подключение Республики Молдова к европейской транспортной сети.
В ходе визита министра внутренних дел в румынскую столицу также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в области полиции и пограничной службы, были согласованы меры по повышению эффективности работы правоохранительных органов в контексте вызовов безопасности в регионе.