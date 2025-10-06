Регулярные вотумы недоверия в отношении руководства Европейского союза, в особенности председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, могут стать обычной практикой для европейских политиков.
Как сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники, две процедуры выражения недоверия на текущей неделе и успешно преодоленный вотум в июле инициировались относительно маргинальными группами, но тенденция может приобрести системный характер.
Мало что указывает на прекращение подобных попыток. Инструмент выражения недоверия, хотя и не является новым в договорной базе ЕС, теперь осознан парламентариями как необходимый механизм воздействия. Как отметил анонимный депутат Европарламента, впереди множество голосований, которые станут проверкой лидерских качеств фон дер Ляйен.
Наибольшие вопросы у политиков вызывают торговое соглашение с США, ассоциирующееся с личным участием фон дер Ляйен после его подписания на гольф-поле экс-президента Дональда Трампа в Шотландии, спорный бюджет ЕС и договор о МЕРКОСУР.
Ранее фракция «Патриоты за Европу» заявила о приоритетности обсуждения вотума недоверия на предстоящей пленарной сессии в Страсбурге, назвав политику действующего председателя Еврокомиссии провальной. По мнению депутатов, её деятельность привела к росту цен на энергоносители, финансовому давлению на семьи, закрытию предприятий и страданиям фермеров.
Критики также напоминают о скандалах вокруг Pfizergate, секретных переписках и отсутствии прозрачности при заключении торговых сделок с США и МЕРКОСУР, которые, по оценкам парламентариев, наносят ущерб европейским интересам. «Патриоты за Европу» считают, что мандат фон дер Ляйен исчерпал себя.
Читайте также: В Бельгии призвали соблюдать международное право по российским активам.