Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что вотумы недоверия к руководству ЕС могут стать рутиной

Регулярные вотумы недоверия в отношении руководства Европейского союза, в особенности председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, могут стать обычной практикой для европейских политиков.

Регулярные вотумы недоверия в отношении руководства Европейского союза, в особенности председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, могут стать обычной практикой для европейских политиков.

Как сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники, две процедуры выражения недоверия на текущей неделе и успешно преодоленный вотум в июле инициировались относительно маргинальными группами, но тенденция может приобрести системный характер.

Мало что указывает на прекращение подобных попыток. Инструмент выражения недоверия, хотя и не является новым в договорной базе ЕС, теперь осознан парламентариями как необходимый механизм воздействия. Как отметил анонимный депутат Европарламента, впереди множество голосований, которые станут проверкой лидерских качеств фон дер Ляйен.

Наибольшие вопросы у политиков вызывают торговое соглашение с США, ассоциирующееся с личным участием фон дер Ляйен после его подписания на гольф-поле экс-президента Дональда Трампа в Шотландии, спорный бюджет ЕС и договор о МЕРКОСУР.

Ранее фракция «Патриоты за Европу» заявила о приоритетности обсуждения вотума недоверия на предстоящей пленарной сессии в Страсбурге, назвав политику действующего председателя Еврокомиссии провальной. По мнению депутатов, её деятельность привела к росту цен на энергоносители, финансовому давлению на семьи, закрытию предприятий и страданиям фермеров.

Критики также напоминают о скандалах вокруг Pfizergate, секретных переписках и отсутствии прозрачности при заключении торговых сделок с США и МЕРКОСУР, которые, по оценкам парламентариев, наносят ущерб европейским интересам. «Патриоты за Европу» считают, что мандат фон дер Ляйен исчерпал себя.

Читайте также: В Бельгии призвали соблюдать международное право по российским активам.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше