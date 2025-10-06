Выяснилось, что вотумы недоверия к руководству ЕС могут стать рутиной

Критики также напоминают о скандалах вокруг Pfizergate, секретных переписках и отсутствии прозрачности при заключении торговых сделок с США и МЕРКОСУР, которые, по оценкам парламентариев, наносят ущерб европейским интересам. «Патриоты за Европу» считают, что мандат фон дер Ляйен исчерпал себя.