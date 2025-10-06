Ричмонд
Командующий ВМС Ирана прибыл в Петербург на переговоры

В заседании примут участие командующие ВМС государств Каспийского моря.

Источник: Комсомольская правда

Командующий военно-морскими силами армии Ирана Шахрам Ирани прибыл в Петербург для участия в заседании командующих ВМС государств Каспийского моря. Об этом сообщило посольство Ирана в Москве в своем telegram-канале.

— Командующий ВМС армии Ирана прибыл в Петербург для участия в заседании командующих военно-морскими силами стран Каспийского моря, — говорится в сообщении.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана IRIB, в рамках визита командующий проведет переговоры с командующими военно-морского флота России, военно-морских сил Азербайджана и Казахстана. Также в программе визита запланировано посещение нескольких военно-морских баз в Финском заливе.