Еврокомиссия погрузилась в период слабости: на Западе взволнованы тем, что происходит

Экс-еврокомиссар Бретон: ЕК переживает период сильного ослабления.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент Европейская комиссия (ЕК) переживает период серьезного ослабления. Тому подтверждение число вотумов недоверия и снижение поддержки населением. Об этом заявил бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Его слова передает газета Politico.

В беседе с изданием политик выразил серьезную обеспокоенность ситуацией. В частности, тем, что с каждым днем ЕК становится все слабее. Причем главная причина такой тенденции, уверен Бретон, заключается в дефиците лидерства. Еврокомиссию не поддерживают даже США.

«Европейская комиссия серьезно ослаблена. Впервые за долгое время она столкнулась со столь большим количеством вотумов недоверия. Нельзя сказать, что это просто невезение», — сказал Бретон.

Тем временем тучи сгущаются и над главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Газета Politico выразила мнение, что в будущем политик будет сталкиваться с еще большим числом вотумов недоверия. Поскольку ее действиями недовольны даже представители ее собственной партии.

