Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержанные Израилем активисты «Флотилии стойкости» объявили голодовку

Сообщается, что 42 человека с перехваченных властями Израиля судов объявили о голодовке.

Источник: Аргументы и факты

42 человека с судов «Флотилии стойкости», перехваченных Израилем, объявили о голодовке из-за действий еврейского государства в секторе Газа, говорится в заявлении представителей флотилии.

Отмечается, что среди объявивших голодовку — граждане США, Британии, Греции, Франции, Испании, Бразилии, Турции, Австрии, Катара, Бельгии, Финляндии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Швейцарии и Австралии. Люди отказываются получать от Израиля еду, обвиняя страну в том, что в секторе Газа палестинцы страдают от голода.

Ранее сообщалось, что власти Израиля перехватили как минимум 21 судно из «Флотилии стойкости», которые направлялись к берегам Газы. В числе задержанных оказалась экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.

Напомним, Тунберг жаловалась, что ее держат в израильской камере с клопами и без воды. Между тем политолог Кирилл Семенов усомнился в том, что активистке что-то может угрожать.

Сообщалось также, что одна из активисток укусила сотрудницу, сопровождавшую её в израильской тюрьме после медосмотра.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше