Задержанные Израилем активисты «Флотилии стойкости» объявили голодовку

42 человека с судов «Флотилии стойкости», перехваченных Израилем, объявили о голодовке из-за действий еврейского государства в секторе Газа, говорится в заявлении представителей флотилии.
Отмечается, что среди объявивших голодовку — граждане США, Британии, Греции, Франции, Испании, Бразилии, Турции, Австрии, Катара, Бельгии, Финляндии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Швейцарии и Австралии. Люди отказываются получать от Израиля еду, обвиняя страну в том, что в секторе Газа палестинцы страдают от голода.
Ранее сообщалось, что власти Израиля перехватили как минимум 21 судно из «Флотилии стойкости», которые направлялись к берегам Газы. В числе задержанных оказалась экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.
Напомним, Тунберг жаловалась, что ее держат в израильской камере с клопами и без воды. Между тем политолог Кирилл Семенов усомнился в том, что активистке что-то может угрожать.
Сообщалось также, что одна из активисток укусила сотрудницу, сопровождавшую её в израильской тюрьме после медосмотра.