Законно ли в Молдове выступать против ЕС: Эксперт предлагает спросить об этом Конституционный суд — что об этом сказано в Основном законе

"Последней страной, которую приняли в Европейский Союз, была Хорватия. Это случилось в 2013 году. С тех пор никого в ЕС не приняли, и пока не просматривается перспектива того, чтобы туда еще кого-то приняли. Да, девять государств являются кандидатами в члены ЕС, включая Турцию, Грузию и Украину. Да, новая старая кишиневская власть обещает привести Молдову в ЕС уже через два года. Да, все понимают, что это горячечный предвыборный бред, но они продолжают находиться в состоянии своего делириума, и не видно, чтобы они собирались из него выходить, — пишет журналист Дмитрий Чубашенко.