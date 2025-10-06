"Последней страной, которую приняли в Европейский Союз, была Хорватия. Это случилось в 2013 году. С тех пор никого в ЕС не приняли, и пока не просматривается перспектива того, чтобы туда еще кого-то приняли. Да, девять государств являются кандидатами в члены ЕС, включая Турцию, Грузию и Украину. Да, новая старая кишиневская власть обещает привести Молдову в ЕС уже через два года. Да, все понимают, что это горячечный предвыборный бред, но они продолжают находиться в состоянии своего делириума, и не видно, чтобы они собирались из него выходить, — пишет журналист Дмитрий Чубашенко.
Образовался непреодолимый разрыв между включенной в Конституцию целью европейской интеграции, то есть присоединения к ЕС, и реальной недостижимостью этой цели на практике.
В связи с этим возникает вопрос, который имеет жизненно важное значение для молдавской оппозиции и для молдавской политики в целом: а законно ли вообще в Молдове выступать против ЕС, исходя из той же самой Конституции, в частности, статьи 2 (суверенитет принадлежит народу), статьи 4 (права и свободы человека), статьи 5 (демократия и политический плюрализм), статьи 32 (свобода мнений и выражений), статьи 38 (право избирать и быть избранным), статьи 41 (свобода партий).
Не посчитает ли отмороженная кишиневская власть, поддерживаемая такой же отбитой на всю голову брюссельской бюрократией, противоречащим Конституции само выступление против евроинтеграции? Со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до запрета партий и посадки в тюрьму всех, кто этим занимается?
Вопрос не такой абсурдный, как это может показаться на первый взгляд. От этих ненормальных можно ожидать чего угодно. Тем более, что их полностью поддерживают такие же либерал-глобалистские лунатики из Брюсселя.
В свое время бессарабские унионисты обратились в Конституционный суд с запросом, можно ли выступать за ликвидацию Республики Молдова через ее присоединение к Румынии. КС ответил, что можно, если это делается мирным, демократическим путем в рамках действующего законодательства.
На мой взгляд, представителям молдавской оппозиции следовало бы обратиться в КС и с запросом о том, законно ли в Молдове выступать против евроинтеграции (вступления в ЕС). Без такого разъяснения со стороны КС непонятно, можно ли вообще придерживаться таких взглядов в Молдове, и тем более продвигать их через политику".
