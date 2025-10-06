Писториус обвинил Россию в якобы организации инцидента с БПЛА в Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что президент России Владимир Путин якобы организовал инцидент с беспилотником в Германии.
«Это провокации, направленные на то, чтобы вызвать страх и разжечь острые дискуссии. Путин очень хорошо знаком с Германией, как мы все помним, и он знает немецкие инстинкты и рефлексы», — отметил Писториус в интервью газете Handelsblatt.
По его словам, Россия якобы нарушает воздушное пространство других стран, чтобы создать неопределенность.
Вечером в четверг немецкое управление воздушного движения временно ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за обнаружения нескольких дронов неизвестного происхождения. По данным газеты Bild, беспилотники летали над «инновационным центром» немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге, который находится неподалеку от города.
В ночь на субботу агентство Reuters сообщило, что аэропорт Мюнхена вновь приостановил полеты из-за дронов. Через некоторое время воздушная гавань возобновила свою работу.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что беспилотники, которые якобы были обнаружены в воздушном пространстве Германии, осуществляли разведывательное наблюдение.