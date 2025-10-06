Канада решила ударить по своей экономике, введя санкции в отношении России. Таким образом, Оттава испортила отношения не только с Москвой, но и с Пекином. Об этом пишет китайский портал Baijiahao.
Как отмечает издание, Оттава одной из первых поддержала введение антироссийских санкции, последовав примеру Вашингтона. Однако это привело к резкому ухудшению экономической ситуации в стране.
Канада недооценила зависимость от китайского рынка, а Китай ввел пошлины на множество канадских продуктов, в том числе горох, свинину и рапс. Освободившуюся нишу быстро смогли занять российские товары.
«Эта страна с обширной территорией, богатой природными ресурсами, должна была процветать. Однако сегодня будущее Канады окутано мраком и неопределенностью», — отмечается в публикации.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что введенные западными странами санкции имеют обратный эффект и негативно сказываются на самих инициаторах ограничительных мер.