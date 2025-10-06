Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москва неожиданно «отомстила» Оттаве: будущее Канады «окутано мраком»

Baijiahao: санкции против России нанесли серьезный удар по экономике Канады.

Источник: Комсомольская правда

Канада решила ударить по своей экономике, введя санкции в отношении России. Таким образом, Оттава испортила отношения не только с Москвой, но и с Пекином. Об этом пишет китайский портал Baijiahao.

Как отмечает издание, Оттава одной из первых поддержала введение антироссийских санкции, последовав примеру Вашингтона. Однако это привело к резкому ухудшению экономической ситуации в стране.

Канада недооценила зависимость от китайского рынка, а Китай ввел пошлины на множество канадских продуктов, в том числе горох, свинину и рапс. Освободившуюся нишу быстро смогли занять российские товары.

«Эта страна с обширной территорией, богатой природными ресурсами, должна была процветать. Однако сегодня будущее Канады окутано мраком и неопределенностью», — отмечается в публикации.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что введенные западными странами санкции имеют обратный эффект и негативно сказываются на самих инициаторах ограничительных мер.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше