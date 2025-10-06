Скандал в небе: Российский самолёт из чёрного списка США спокойно летает по миру

А ранее над Львовской областью Украины заметили первый гражданский самолёт с 24 февраля 2022 года. Полёты пассажирских бортов над Незалежной были ограничены 24 февраля 2022 года, в день начала специальной военной операции. В 2023 году Владимир Зеленский впервые с начала СВО использовал для полёта за пределы украинских границ самолёт государственной авиакомпании «Украина».