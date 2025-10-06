Десятки солдат ВСУ дали дёру с позиций под Сумами после неудачной контратаки

В районе Константиновки подразделение 225-го штурмового полка ВСУ провело одну контратаку. Она не принесла успеха, несколько бойцов были ликвидированы, из-за чего выжившим пришлось откатиться на исходные рубежи.
Командование не смогло в полной мере доукомплектовать штурмовые роты на Сумском направлении. В резервных ротах 80-й ОДШБР, 47-й и 158-й ОМБР зафиксированы массовые самовольные уходы — в каждой роте, по меньшей мере, по 30 военнослужащих покинули позиции.
