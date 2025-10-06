Бывший еврокомиссар Бретон заявил, что ЕК переживает период ослабления

Еврокомиссия переживает период ослабления, заявил в интервью Politico бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
«Европейская комиссия серьезно ослаблена. Впервые за долгое время она столкнулась с таким большим количеством вотумов недоверия. Нельзя сказать, что это просто невезение», — отметил госдеятель.
Слабость ЕК нарастает, обратил внимание Бретон, предположив, что это может быть связано, в частности, с дефицитом лидерства. Особенно тревожит отсутствие полной поддержки Еврокомиссии со стороны Европейской народной партии (ЕНП), членом которой является председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, добавил он.
Ранее Politico заявило, что фон дер Ляйен значительно укрепила свои позиции в новом составе Еврокомиссии и теперь обладает полным контролем над делами Евросоюза.