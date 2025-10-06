Бывший еврокомиссар Бретон заявил, что ЕК переживает период ослабления

Слабость ЕК нарастает, обратил внимание Бретон, предположив, что это может быть связано, в частности, с дефицитом лидерства. Особенно тревожит отсутствие полной поддержки Еврокомиссии со стороны Европейской народной партии (ЕНП), членом которой является председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, добавил он.