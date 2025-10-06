Медведев перечислил версии появления беспилотников над европейскими городами

«Главное, чтобы недалёкие европейцы прочувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны. Может, тогда они поймут, что такое война. И оторвут головы своим уродцам типа Мерца и Макрона, которые зарабатывают бабло и политические очки на крови», — заключил Медведев.