Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что европейские города охвачены эпидемией неопознанных летающих дронов. Политик перечислил пять основных версий происходящего.
Первое предположение касается возможных провокаций со стороны украинских националистов с целью эскалации конфликта. Медведев отметил, что данный вариант представляется вероятным, поскольку запускать дроны в Европе безопаснее, чем в зоне боевых действий.
Вторая версия предполагает деятельность пророссийского подполья в европейских странах, направленную на дестабилизацию обстановки в Европейском союзе. Однако политик выразил сомнения в этом сценарии, указав, что симпатизирующие России лица не станут без необходимости раскрывать свое присутствие.
Третье объяснение связано с проверкой работы систем противовоздушной обороны, проводимой местными спецслужбами. Эта версия была охарактеризована как рабочая и логичная с точки зрения обеспечения национальной безопасности.
Четвертая версия предполагает хулиганские действия местных жителей, использующих беспилотники для развлечения. Медведев допустил, что такой вариант также возможен в текущей ситуации.
Пятая версия о прямом участии России в запуске дронов была прокомментирована со ссылкой на высказывания президента России Владимира Путина в ходе дискуссий на Валдайском форуме. Политик отметил, что дополнительные комментарии по этому пункту не требуются.
Медведев подчеркнул, что реальной причиной паники вокруг беспилотников может быть любая из перечисленных версий или их сочетание. По его словам, главным аспектом является то, чтобы европейские граждане на собственном опыте ощутили, что представляет собой опасность.
«Главное, чтобы недалёкие европейцы прочувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны. Может, тогда они поймут, что такое война. И оторвут головы своим уродцам типа Мерца и Макрона, которые зарабатывают бабло и политические очки на крови», — заключил Медведев.
Прежде Владимир Путин отметил, что слухи о якобы причастности России к полетам дронов напоминают истории про НЛО, которые распространяют любители сенсаций. По словам президента, у России нет дронов, способных долететь до Лиссабона, да и целей для таких полетов нет.