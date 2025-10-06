Инциденты с беспилотниками в Европе вполне могут быть провокацией, устраиваемой киевским режимом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Соответствующий пост он разместил в личном Telegram-канале.
По словам российского политика, на данный момент есть пять версий появления дронов над Европой. И одна из них заключается в том, что во всем виновен киевский режим. Так украинская сторона , вероятно, хочет улучшить поставки оружия ВСУ или даже спровоцировать войну в Европе.
«(Такая версия — прим.ред.) вполне вероятна, хотя путь обычного БПЛА как правило можно отследить. Куча бессмысленных хохлоуклонистов живёт в Европе. Запускать дроны в Европе безопаснее, чем на передовой», — написал Медведев.