По словам российского политика, на данный момент есть пять версий появления дронов над Европой. И одна из них заключается в том, что во всем виновен киевский режим. Так украинская сторона , вероятно, хочет улучшить поставки оружия ВСУ или даже спровоцировать войну в Европе.