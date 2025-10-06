ЕС отправил Украине жесткое послание о перспективах вступления в союз: что происходит

Посетившие Украину официальные лица ЕС дали Киеву «жесткий сигнал» о перспективах вступления в союз, однако им приходится работать над преодолением противодействия Венгрии. Об этом пишет Reuters.
Венгрия блокирует переход к следующему этапу переговоров о вступлении Украины, что вызывает недовольство других стран ЕС. На этом фоне комиссар по вопросам расширения блока Марта Кос на прошлой неделе встретилась с представителями венгерского меньшинства на западе Украины в попытках таким образом ослабить напряженность.
Как передает издание, европейские чиновники верят, что Украина в конечном итоге станет придерживаться стандартов ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина может присоединиться к блоку до 2030 года, если продолжит свои реформы с их нынешней скоростью и качеством, однако некоторые официальные лица относятся к такому сроку скептически.
В ближайшей перспективе оппозицию Венгрии видят главным препятствием для участия Украины в ЕС. Некоторые европейские чиновники выдвинули идею открытия кластеров в обход возражений Будапешта. Однако, как отмечается в публикации, в долгосрочной перспективе стремление Украины к вступлению в ЕС может столкнуться с препятствиями в других частях блока.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложения Брюсселя по Киеву указывают на желание начать войну, отметив в списке таких предложений попытки сделать Украину членом ЕС при помощи «всевозможных юридических ухищрений».