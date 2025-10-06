ЕС отправил Украине жесткое послание о перспективах вступления в союз: что происходит

Как передает издание, европейские чиновники верят, что Украина в конечном итоге станет придерживаться стандартов ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина может присоединиться к блоку до 2030 года, если продолжит свои реформы с их нынешней скоростью и качеством, однако некоторые официальные лица относятся к такому сроку скептически.