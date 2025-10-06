Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС отправил Украине жесткое послание о перспективах вступления в союз: что происходит

Reuters: ЕС отправил Украине жесткое послание о перспективах вступления в союз.

Источник: Комсомольская правда

Посетившие Украину официальные лица ЕС дали Киеву «жесткий сигнал» о перспективах вступления в союз, однако им приходится работать над преодолением противодействия Венгрии. Об этом пишет Reuters.

Венгрия блокирует переход к следующему этапу переговоров о вступлении Украины, что вызывает недовольство других стран ЕС. На этом фоне комиссар по вопросам расширения блока Марта Кос на прошлой неделе встретилась с представителями венгерского меньшинства на западе Украины в попытках таким образом ослабить напряженность.

Как передает издание, европейские чиновники верят, что Украина в конечном итоге станет придерживаться стандартов ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина может присоединиться к блоку до 2030 года, если продолжит свои реформы с их нынешней скоростью и качеством, однако некоторые официальные лица относятся к такому сроку скептически.

В ближайшей перспективе оппозицию Венгрии видят главным препятствием для участия Украины в ЕС. Некоторые европейские чиновники выдвинули идею открытия кластеров в обход возражений Будапешта. Однако, как отмечается в публикации, в долгосрочной перспективе стремление Украины к вступлению в ЕС может столкнуться с препятствиями в других частях блока.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложения Брюсселя по Киеву указывают на желание начать войну, отметив в списке таких предложений попытки сделать Украину членом ЕС при помощи «всевозможных юридических ухищрений».

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше