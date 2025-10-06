Ричмонд
Десятки активистов «Флотилии стойкости» устроили голодовку в тюрьмах Израиля из-за Газы

Задержанные Израилем участники «Флотилии стойкости» объявили голодовку, протестуя против действий израильских властей в секторе Газа. Как сообщили представители в соцсети X, цель акции 42 голодающих — привлечь внимание к гуманитарному кризису в регионе.

«42 добровольца с “Глобальной флотилии Сумуда” начали коллективную голодовку в израильских тюрьмах», — говорится в сообщении.

Задержанные отказываются принимать еду от Израиля, обвиняя его в создании условий, при которых палестинцы в секторе Газа испытывают голод. В акции участвуют граждане США, Великобритании, Греции, Франции, Испании, Бразилии, Турции, Австрии, Катара, Бельгии, Финляндии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Швейцарии и Австралии.

Напомним, что ранее активистка Грета Тунберг пожаловалась на условия содержания под стражей в Израиле, заявив о недостаточном количестве еды и воды. В ответ МИД Израиля категорически опроверг информацию о жестоком обращении с Тунберг и другими участниками «Флотилии стойкости», назвав подобные заявления «наглой ложью» в официальном заявлении пресс-службы.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

