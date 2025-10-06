Характерной, устойчивой чертой большинства западных политиков являются ложь и обман. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
На тему действий стран Запада руководитель разведывательного ведомства высказался в понедельник, 6 октября. Тогда он подчеркнул, что сегодня многим тамошним политикам присуще лгать и обманывать. Более того, подобное уже стало устойчивой чертой многих личностей.
«Очередной яркий пример они продемонстрировали при исполнении, а лучше сказать, при неисполнении Минских соглашений, когда лидеры Франции и Германии выступили гарантами этого соглашения, но заранее знали, что оно не будет выполнено, и не для того они его подписывали в качестве гарантов», — сказал Нарышкин.
Немногим ранее глава СВР РФ высказался о том пути, который выбрали политики Запада. Он подчеркнул, что многие из них осознанно остались на дороге, ведущей в бездну. Они совершенно не учитывают уроки истории, поэтому в будущем могут столкнуться с тяжелыми последствиями.