В Грузии пятерых оппозиционеров обвинили в призывах к госперевороту

«После того, как организаторы преступных действий и участники насильственной группы пришли к административному зданию президента, которое является стратегическим и особо важным объектом, с целью его захвата, они повредили металлический забор. После Муртаз Зоделава, Паата Бурчуладзе, Ираклий Надирадзе, Лаша Беридзе и ряд лиц ворвались во внутренний двор здания, в ходе чего сотрудники правоохранительных органов подверглись словесным и физическим нападкам. Они использовали против правоохранителей камни и другие тяжелые предметы», — добавил Гумберидзе.