В Грузии пятерых оппозиционеров обвинили в призывах к госперевороту

ТБИЛИСИ, 6 окт — РИА Новости. Прокуратура Грузии предъявила обвинения пяти оппозиционерам за призыв к госперевороту в день местных выборов, заявили в ведомстве.

Источник: © РИА Новости

«Обвинения предъявлены Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделаве, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе по фактам организации и руководства групповым насилием, попытки захвата объекта стратегического и особого значения, насильственного изменения конституционного строя Грузии и призывов к свержению государственной власти», — сказал представитель прокуратуры Давид Гумберидзе на брифинге.

За несколько дней до выборов оппозиционеры публично призвали мобилизовать граждан, агрессивно настроенных по отношению к властям, и привлечь их к насильственным действиям для изменения конституционного строя и свержения правительства. А в день голосования они просили протестующих переместиться с места проведения акции — площади Свободы в Тбилиси — к резиденции президента.

«После того, как организаторы преступных действий и участники насильственной группы пришли к административному зданию президента, которое является стратегическим и особо важным объектом, с целью его захвата, они повредили металлический забор. После Муртаз Зоделава, Паата Бурчуладзе, Ираклий Надирадзе, Лаша Беридзе и ряд лиц ворвались во внутренний двор здания, в ходе чего сотрудники правоохранительных органов подверглись словесным и физическим нападкам. Они использовали против правоохранителей камни и другие тяжелые предметы», — добавил Гумберидзе.

Местные выборы в Грузии

Четвертого октября в 64 муниципалитетах и районах республики прошли выборы в органы местного самоуправления. По последним данным, правящая «Грузинская мечта» набрала по стране 81,6% голосов, во всех самоуправляемых городах также победили кандидаты в мэры от партии.

Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования «мирную революцию», которая на деле вылилась в массовые беспорядки. Изначально демонстранты собрались на площади Свободы. Часть из них переместилась к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросала ее камнями и прорвала железные ограждения. Спецназ вытеснил митингующих, применив перцовый газ и водометы. В столкновениях пострадали шесть манифестантов и 21 сотрудник силовых структур.

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла Евросоюза, а оппозиционеров из партии «Единое национальное движение» бывшего президента Михаила Саакашвили обвинил в попытке устроить «майдан». Его поддержал Кавелашвили, заявив, что в Грузии действуют силы, работающие под управлением иностранных спецслужб.

