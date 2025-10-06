Ричмонд
На Дону директором департамента казачества стал Сергей Красавин

Директором департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области стал Сергей Красавин. Соответствующий указ подписал глава региона Юрий Слюсарь. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Источник: пресс-служба губернатора Ростовской области

«Сергей Красавин окончил в 1999 году Московский государственный университет коммерции, в 2001 — Ростовский государственный университет. Бакалавр по направлению “Коммерция”, магистр по направлению “Экономика”. Неоднократно повышал квалификацию по нескольким направлениям», — отметили в ведомстве.

Господин Красавин работал на разных должностях в областном департаменте потребительного рынка, министерстве экономики, Региональной корпорации развития. Несколько лет был первым заместителем министра природных ресурсов и экологии Ростовской области.

