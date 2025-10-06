На Дону директором департамента казачества стал Сергей Красавин

«Сергей Красавин окончил в 1999 году Московский государственный университет коммерции, в 2001 — Ростовский государственный университет. Бакалавр по направлению “Коммерция”, магистр по направлению “Экономика”. Неоднократно повышал квалификацию по нескольким направлениям», — отметили в ведомстве.
Господин Красавин работал на разных должностях в областном департаменте потребительного рынка, министерстве экономики, Региональной корпорации развития. Несколько лет был первым заместителем министра природных ресурсов и экологии Ростовской области.