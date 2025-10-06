Медведев не исключил «провокации бандеровцев» с дронами над странами Европы

«Первая (версия с провокацией.— “Ъ”) вполне вероятна, хотя путь обычного БПЛА как правило можно отследить. Куча бессмысленных хохлоуклонистов живет в Европе. Запускать дроны в Европе безопаснее, чем на передовой», — написал господин Медведев в Telegram-канале.
Среди версий Дмитрий Медведев также упомянул проверку систем ПВО местными властями, деятельность «пророссийского подполья» в европейских странах, несогласованный запуск дронов гражданскими, прямой запуск беспилотников из России. Последнюю версию, по словам господина Медведева, опроверг президент России Владимир Путин во время сессии международного клуба «Валдай» 2 октября. Он тогда заявил, что целей для ВС России в странах Евросоюза нет.
В сентябре власти Польши, Румынии и Эстонии заявляли, что воздушные пространства их стран нарушили российские беспилотники. Об обнаружении неопознанных дронов также сообщали власти Дании и Норвегии. В НАТО заявили, что из-за БПЛА над Данией организация расширит операцию «Балтийский страж».