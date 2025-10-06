Медведев не исключил «провокации бандеровцев» с дронами над странами Европы

Среди версий Дмитрий Медведев также упомянул проверку систем ПВО местными властями, деятельность «пророссийского подполья» в европейских странах, несогласованный запуск дронов гражданскими, прямой запуск беспилотников из России. Последнюю версию, по словам господина Медведева, опроверг президент России Владимир Путин во время сессии международного клуба «Валдай» 2 октября. Он тогда заявил, что целей для ВС России в странах Евросоюза нет.