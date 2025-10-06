Премьер Франции подал в отставку спустя меньше месяца в должности

Только накануне Лекорню объявил о назначениях в новое правительство страны. Некоторые министры из состава предыдущего кабмина сохранили свои должности, например, глава МВД Брюно Ретайо и министр юстиции Жеральд Дарманен. Часть прежде работали в правительствах при президентстве Макрона, в их числе — новый глава оборонного ведомства Брюно Ле Мэр, который был министром экономики в 2017 — 2024 годах.