Премьер Франции подал в отставку спустя меньше месяца в должности

Только накануне Лекорню объявил о назначениях в новое правительство страны. Некоторые министры из состава предыдущего кабмина сохранили свои должности, например, глава МВД Брюно Ретайо и министр юстиции Жеральд Дарманен. Часть прежде работали в правительствах при президентстве Макрона, в их числе — новый глава оборонного ведомства Брюно Ле Мэр, который был министром экономики в 2017 — 2024 годах.
Назначения раскритиковали как и сами министры, так и оппозиция. Лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что «разочарован» новым правительством, неспособным привести к «перелому, которого ждут французы». Недовольство отсутствием «обещанного прорыва» выразил и Ретайо.
Критика прозвучала также со стороны представителей лагеря Макрона, отмечает AFP: депутат Нацсобрания Эрван Баланан предупредил о расколе, «если не будет существенных изменений».
Материал дополняется