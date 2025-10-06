Радий Хабиров призвал бережно относиться к сельским фельдшерам

Радий Хабиров отметил, что в республике все понимают роль и значение медицины в сельской местности. Об этом Глава Башкирии заявил сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе.
«Мы, самое главное, понимаем, что можно строить много ФАПов, но если не будет вас — фельдшеров, которые, по сути, на переднем крае по борьбе с болезнями, то ничего не будет. Мы говорим вам спасибо и низкий вам поклон. Вам здоровья и мы эту работу (открытие ФАПов — прим. ред.) будем продолжать», — сказал Радий Хабиров.
Радий Хабиров сообщил, что в республике работают более двух тысяч ФАПов и каждый третий из них обновлён.
«Впереди много работы, — подчеркнул Радий Хабиров. — Вспомните, какие были ФАПы. Даже не прошлого, а позапрошлого века — с дровяным отоплением, холодной водой. Может с точки зрения эстетики это и хорошо, люди сейчас тянуться к старине, но с точки зрения медицины, такое недопустимо. Я помню наши первые разговоры об этом с главами муниципалитетов, которые считали, что этот вопрос не в их зоне ответственности. Нет, это наша общая зона ответственности. И, конечно, надо беречь фельдшеров. Есть среди них люди в возрасте».
В республике более 30% ФАПов находились в аварийном состоянии. Их заменили современные модульные конструкции. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Он отметил, что сейчас ФАП — это не только инфраструктура и оснащение. С 2023 года в регионе внедрятся проект «Цифровой ФАП», который улучшает доступность медицинской помощи и лекарственного обеспечения, даёт возможность прохождения профилактических медосмотров и получение широкого перечня электронных медицинских услуг.
«В настоящий момент проект “Цифровой ФАП” реализуется во всех медицинских организациях республики. Сердцем каждого ФАПа является, конечно же, фельдшер, поэтому мы уделяем большое внимание вопросам кадровой политики и решаем их системно. На сегодняшний день укомплектованность фельдшерско-акушерских пунктов кадрами составляет почти 99%. Для быстрого погружения специалистов в цифровую среду мы разрабатываем для них методологические документы, такие как стандарт фельдшера ФАПа, который позволяет молодым специалистам освоить работу в едином цифровом контуре и обеспечить полный перечень цифровых услуг, а также качественную медицинскую помощь на селе», — сказал Айрат Рахматуллин.