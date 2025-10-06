Башкирия и Беларусь будут развивать электротранспорт.

С этой целью республику в ближайшее время посетят представители Банка развития Беларуси. В частности, Башкирия планирует получить льготное финансирование в рамках проекта «Территория развития электротранспорта МАЗ — УТТЗ».
«Дополнительно обсудили вопрос углубления сотрудничества в рамках “МАЗ-УТТЗ” по производству мусоровозов на территории нашего региона», — поделился первый вице-премьер РБ — министр экономического развития и инвестполитики Рустам Муратов на оперативном совещании правительства в ЦУРе.