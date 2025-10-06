Трампу запретили ввод нацгвардии в Портленд

Официальным поводом для отправки военных в Орегон стали протесты у центра содержания под стражей службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), которые не утихают с июля. Их причиной является иммиграционная политика Трампа. Как поясняет Bloomberg, Орегон стал «штатом-убежищем» — сотрудничество с федеральными иммиграционными службами запрещено как для правоохранительных структур штата, так и для местных органов управления.