Трампу запретили ввод нацгвардии в Портленд

Федеральный судья наложил временный запрет на планы администрации президента США Дональда Трампа по отправке войск Нацгвардии в город Портленд (штат Орегон). Об этом сообщает CNN.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как заявила окружной судья США Карин Иммергут, развертывание армии по решению Трампа является превышением конституционных полномочий. Доводы администрации президента «рискуют размыть грань между гражданской и военной федеральной властью — в ущерб этой стране», пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление Иммергут для CNN.

4 октября судья Иммергут наложила запрет на отправку национальной гвардии Орегона в Портленд. В ответ Трамп распорядился перебросить подразделения из Калифорнии, и уже 5 октября около ста нацгвардейцев прибыли в штат. Губернатор Орегоны Тина Котек расценила действия Трампа как умышленный обход судебного решения. Она также отметила, что Портленде нет угрозы восстаний, поэтому присутствие военных здесь является излишним.

Официальным поводом для отправки военных в Орегон стали протесты у центра содержания под стражей службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), которые не утихают с июля. Их причиной является иммиграционная политика Трампа. Как поясняет Bloomberg, Орегон стал «штатом-убежищем» — сотрудничество с федеральными иммиграционными службами запрещено как для правоохранительных структур штата, так и для местных органов управления.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что волнения в штате Орегон и столице Грузии развиваются по одному сценарию, который используют левые и глобалисты «для разжигания жестоких протестов и подрыва правительств и верховенства закона».

