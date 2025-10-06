Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек Паралимпийского комитета сказал, что значит восстановление прав Беларуси

Генсек Паралимпийского комитета пояснил, что означает восстановление прав Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный секретарь Паралимпийского комитета Николай Шудейко в эфире телеканала СТВ сказал, что значит восстановление прав Беларуси.

Напомним, что генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила в правах Белорусский паралимпийский комитет. По словам Шудейко, восстановление прав означает также и то, что белорусская стороны может принимать участие в голосовании, может выдвигать предложения, а также участвовать в обсуждениях.

— Это было очень важное достижение. Второе, нам разрешено участвовать со своей государственной символикой, то есть под государственным флагом, с гимном, со всеми атрибутами, в нашей спортивной, парадной форме, включая герб, — уточнил генеральный секретарь Паралимпийского комитета.

Николай Шудейко обратил внимание, что белорусским паралимпийцам разрешили принимать участие во всех соревнованиях, однако есть оговорка.