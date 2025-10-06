Генсек Паралимпийского комитета сказал, что значит восстановление прав Беларуси

Генеральный секретарь Паралимпийского комитета Николай Шудейко в эфире телеканала СТВ сказал, что значит восстановление прав Беларуси.
Напомним, что генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила в правах Белорусский паралимпийский комитет. По словам Шудейко, восстановление прав означает также и то, что белорусская стороны может принимать участие в голосовании, может выдвигать предложения, а также участвовать в обсуждениях.
— Это было очень важное достижение. Второе, нам разрешено участвовать со своей государственной символикой, то есть под государственным флагом, с гимном, со всеми атрибутами, в нашей спортивной, парадной форме, включая герб, — уточнил генеральный секретарь Паралимпийского комитета.
Николай Шудейко обратил внимание, что белорусским паралимпийцам разрешили принимать участие во всех соревнованиях, однако есть оговорка.