«Мисс Тула-2010» Ирина Дудка возглавила представительство Самарской области

«Представительство Самарской области существенно реорганизуем. По моему поручению курировать его станет Александр Фетисов. Все вопросы взаимодействия с федеральным центром лягут на плечи небольшого, но сильного коллектива. Руководителем будет Ирина Дудка», — объявил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании 30 сентября.