«Мисс Тула-2010» Ирина Дудка возглавила представительство Самарской области

Модель, обладательница звания «Мисс Тула-2010» Ирина Дудка стала врио руководителя департамента (представительства) Самарской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. Соответствующая информация уже представлена на сайте правительства региона.
«Представительство Самарской области существенно реорганизуем. По моему поручению курировать его станет Александр Фетисов. Все вопросы взаимодействия с федеральным центром лягут на плечи небольшого, но сильного коллектива. Руководителем будет Ирина Дудка», — объявил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании 30 сентября.
Тогда глава региона представил новую структуру областного правительства. Ирина Дудка является женой Дмитрия Дудки, сына бывшего губернатора Тульской области. Вячеслава Дудку приговорили к 9,5 годам колонии, лишили всех госнаград и званий из-за получения взятки в особо крупном размере.
Тулячка Ирина Дудка (Клейн) победила в конкурсе «Мисс Тула-2010» и вошла в десятку лучших на конкурсе «Мисс Россия-2011».