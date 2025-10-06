По ее словам, в реальности, суд идет за то, что «Евразия» занимается в Молдавии исключительно гуманитарной деятельностью: помогает пострадавшим фермерам от стихийных бедствий, поддерживает пенсионеров, организует молодежные культурные и образовательные обмены вместе с другими участниками из стран Евразии. Политик выразила уверенность в том, что эта инициатива исходит от президента Молдавии Майи Санду и ее западных кураторов. Аршинова подчеркнула, что если «Евразия» символизирует открытость, дружбу и гуманитарное сотрудничество на всем Евразийском пространстве, то политика Санду — полная противоположность: возведение новых границ вокруг Молдовы, попытка изолировать свою молодежь и жителей от России и евразийских стран.