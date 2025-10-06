«Сегодня в Молдавии состоится суд по ходатайству спецслужбы Молдовы СИБ (службы информации и безопасности — ред.) о признании АНО “Евразия” экстремистской организацией. Сам процесс с самого начала идет с нарушениями: власти даже не удосужились прислать перевод документов на русский язык, как того требуют процессуальные нормы», — сказала Аршинова.
По ее словам, в реальности, суд идет за то, что «Евразия» занимается в Молдавии исключительно гуманитарной деятельностью: помогает пострадавшим фермерам от стихийных бедствий, поддерживает пенсионеров, организует молодежные культурные и образовательные обмены вместе с другими участниками из стран Евразии. Политик выразила уверенность в том, что эта инициатива исходит от президента Молдавии Майи Санду и ее западных кураторов. Аршинова подчеркнула, что если «Евразия» символизирует открытость, дружбу и гуманитарное сотрудничество на всем Евразийском пространстве, то политика Санду — полная противоположность: возведение новых границ вокруг Молдовы, попытка изолировать свою молодежь и жителей от России и евразийских стран.
По словам депутата, запрет «Евразии» — это признание того, насколько эффективно работает команда АНО «Евразия», и насколько опасной работу организации считают спецслужбы «коллективного запада» за продвижение идеи дружбы, открытости и евразийского диалога. «Вопросы есть к самой спецслужбе Молдовы — СИБ: не считает ли себя СИБ экстремистской организацией за отправку диверсантов на территорию России, позволения украинским спецслужбам использовать граждан Молдовы в террористической деятельности против России, и давление на своих граждан за участие в деятельности гуманитарных организаций и продвижение народной дипломатии», — подытожила Аршинова.
Ранее СИБ Молдавии подала гражданский иск против АНО «Евразия» о признании ее экстремистской организацией. Гражданское дело по иску СИБ было зарегистрировано 25 июля в Апелляционной палате Центр. СИБ мотивирует свой запрос тем, что деятельность организации «Евразия» связана с молдавским бизнесменом и политиком Иланом Шором, который находится в санкционном списке Евросоюза и США.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.