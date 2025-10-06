В Прикамье назвали имя нового директора краевого госархива

Пост нового директора займет Евгений Миронов. Прежним местом его работы была краевая структура — Агентство по делам архивов Прикамья. В госучреждении он трудился заместителем руководителя по обращениям граждан. Он также известен по работе секретарем краевого избиркома с 2018 по 2022 годы.