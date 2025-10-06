Меркель назвала Польшу и страны Балтии косвенными виновниками начала СВО

Кроме того, экс-канцлер отказалась назвать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против вступления Украины в ЕС и отказа от российских энергоносителей, «троянским конем» Путина. По ее словам, венгерский политик «всегда отстаивал свою собственную позицию на европейской арене и часто очень хорошо обосновывал ее». «Нет, это чепуха. Мы бы не попались на такое — это абсурд», — ответила она на вопрос о связи Орбана с Кремлем.