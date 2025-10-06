Ричмонд
Вице-премьер Наталья Петкевич назвала приоритет для Беларуси

Петкевич озвучила, что является приоритетом для Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер Наталья Петкевич во время XIII Международного форума «Антиконтрафакт-2025» назвала приоритет Беларуси, передает БелТА.

Заместитель премьер-министра отметила, что Беларусь взяла лучшее с советских времен, в том числе высочайшее качество производства — от продуктов питания до фармацевтики, машиностроения и других товаров.

Наталья Петкевич обратила внимание, что в Беларуси очень берегут имя брендов, репутацию. Она подчеркнула, что те репутационные издержки, которые могут быть причинены за счет контрафакта, порой выше, чем налоговые издержки или же непоступления налогов.

— Защита своих брендов и репутации производителя качественной продукции — приоритет для Беларуси, — заявила вице-премьер Наталья Петкевич.

Кстати, блины с ветчиной и сыром оказались самым популярным блюдом в кафе Дворца Независимости в Минске: «Разметают за десять минут».

Ранее Совмин упростил перенос номеров белорусов в сеть другого мобильного оператора.

Тем временем в Ганцевичском районе стая волков попала на видео и набрала 2,5 млн просмотров в TikTok: «Десять хищников».