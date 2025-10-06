Вице-премьер Наталья Петкевич назвала приоритет для Беларуси

Наталья Петкевич обратила внимание, что в Беларуси очень берегут имя брендов, репутацию. Она подчеркнула, что те репутационные издержки, которые могут быть причинены за счет контрафакта, порой выше, чем налоговые издержки или же непоступления налогов.