Вице-премьер Наталья Петкевич назвала приоритет для Беларуси

Вице-премьер Наталья Петкевич во время XIII Международного форума «Антиконтрафакт-2025» назвала приоритет Беларуси, передает БелТА.
Заместитель премьер-министра отметила, что Беларусь взяла лучшее с советских времен, в том числе высочайшее качество производства — от продуктов питания до фармацевтики, машиностроения и других товаров.
Наталья Петкевич обратила внимание, что в Беларуси очень берегут имя брендов, репутацию. Она подчеркнула, что те репутационные издержки, которые могут быть причинены за счет контрафакта, порой выше, чем налоговые издержки или же непоступления налогов.
— Защита своих брендов и репутации производителя качественной продукции — приоритет для Беларуси, — заявила вице-премьер Наталья Петкевич.
