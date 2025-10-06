Президент Узбекистана навестил семью покойного Исмаила Джурабекова

Исмаил Джурабеков родился 12 сентября 1931 года в Самарканде в семье рабочего. В ходе трудовой деятельности занимал ответственные должности в системе водного хозяйства, внес значительный вклад в развитие ирригации и мелиорации в республике. В 1985 году его назначили первым заместителем председателя Совета Министров Узбекистана.