Политолог объяснил нападки Меркель на Польшу и Прибалтику

Политолог рассказал, что в Брюсселе недовольны стилем руководства фон дер Ляйен, и ходят слухи о закулисных играх, цель которых — отправить президента Франции Эммануэля Макрона на пост главы ЕК. Однако у Меркель, по его словам, тоже могут быть амбиции и претензии на должность главы Еврокомиссии.
«Не исключено, что Меркель, которая вернулась в политическую жизнь, имеет собственные амбиции возглавить евробюрократию в Брюсселе. И ее аргумент: “Вы там все не знаете, как вести дипломатию с президентом России Владимиром Путиным, а я знаю”, может действительно сыграть ей на руку», — поясняет Рар.
Ранее Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики косвенно спровоцировали начало спецоперации России на Украине.