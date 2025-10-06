Ричмонд
Политолог объяснил нападки Меркель на Польшу и Прибалтику

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель хочет сменить Урсулу фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии. Такое мнение в беседе с с NEWS.ru высказал немецкий политолог Александр Рар. Эксперт полагает, что для этого Меркель наращивает политический вес, критикуя позицию Польши и прибалтийских стран в отношении России.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Политолог рассказал, что в Брюсселе недовольны стилем руководства фон дер Ляйен, и ходят слухи о закулисных играх, цель которых — отправить президента Франции Эммануэля Макрона на пост главы ЕК. Однако у Меркель, по его словам, тоже могут быть амбиции и претензии на должность главы Еврокомиссии.

«Не исключено, что Меркель, которая вернулась в политическую жизнь, имеет собственные амбиции возглавить евробюрократию в Брюсселе. И ее аргумент: “Вы там все не знаете, как вести дипломатию с президентом России Владимиром Путиным, а я знаю”, может действительно сыграть ей на руку», — поясняет Рар.

Ранее Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики косвенно спровоцировали начало спецоперации России на Украине.

