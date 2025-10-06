Ричмонд
Мелещенко назначен министром сельского хозяйства Воронежской области

К исполнению своих обязанностей он приступит с 7 октября.

Источник: правительство Воронежской области

На пост министра сельского хозяйства Воронежской области назначили Валерия Мелещенко. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев в понедельник, 6 октября, сообщили в пресс-службе облправительства.

К исполнению своих обязанностей Валерий Мелещенко приступит с 7 октября. До сегодняшнего дня он занимал должность министра по развитию муниципальных образований региона.

Ранее министром сельского хозяйства Воронежской области работал Алексей Сапронов. В конце сентября он был назначен на должность зампреда правительства региона.