Мелещенко назначен министром сельского хозяйства Воронежской области

На пост министра сельского хозяйства Воронежской области назначили Валерия Мелещенко. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев в понедельник, 6 октября, сообщили в пресс-службе облправительства.
К исполнению своих обязанностей Валерий Мелещенко приступит с 7 октября. До сегодняшнего дня он занимал должность министра по развитию муниципальных образований региона.
Ранее министром сельского хозяйства Воронежской области работал Алексей Сапронов. В конце сентября он был назначен на должность зампреда правительства региона.