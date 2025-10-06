AP: слова Трампа про «бумажного тигра» в адрес России перекликаются с высказыванием Мао насчет США

Узнать больше по теме

«Бумажный тигр»: почему Трамп так назвал Россию и при чем здесь Мао Цзэдун

Выражение «бумажный тигр» используют для обозначения силы, которая кажется грозной лишь на словах. Эта незнакомая западному миру китайская метафора обрела популярность в СМИ после того, как Дональд Трамп использовал ее по отношению к России. В материале разбираем происхождение фразы и ее политическое значение.