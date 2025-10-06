AP: слова Трампа про «бумажного тигра» в адрес России перекликаются с высказыванием Мао насчет США

В посте в соцсети Truth Social от 23 сентября Трамп высмеял военную мощь России и назвал страну «бумажным тигром». Позднее, выступая на встрече генералов и адмиралов в Куантико 30 сентября, он заявил, обращаясь к России: «Вы четыре года ведете войну, которая должна была занять неделю. Вы что, бумажный тигр?» В четверг, 2 октября, Путин парировал: «Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и значит, это бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?» Затем он добавил: «Ну идите тогда и разберитесь с этим бумажным тигром».
Слова про «бумажного тигра» исходят от китайских коммунистов, которые являются полной противоположностью тому, что администрация Трампа называет лучшим способом управления страной, говорится в статье.
Как историк я не мог не посмеяться, когда Трамп использовал одно из любимых выражений председателя КНР Мао Цзэдуна, назвав Россию «бумажным тигром».
Мао использовал эту фразу в интервью американской журналистке Анне Луизе Стронг в 1946 году. Он назвал Соединенные Штаты «бумажным тигром» в то время, когда Вашингтон наращивал свой ядерный арсенал, а Китай еще не был ядерной державой, пояснил историк. По мнению Мао, атомная бомба США была «бумажным тигром», которого «американские реакционеры используют для запугивания людей». Председатель КНР использовал тогда китайское выражение «чжилаоху», которое буквально переводится как «бумажный тигр». Переводчик перевел его как «пугало», однако в итоге было решено остановиться на варианте «бумажный тигр», который одобрил Мао.
В апреле 2025 года, в разгар тарифной войны между Вашингтоном и Пекином, представитель Министерства иностранных дел Китая опубликовал в соцсети X цитату из Мао Цзэдуна от 1964 года: «США запугивают определенные страны, не позволяя им вести с нами бизнес. Но Америка — всего лишь бумажный тигр. Не верьте их блефу. Один толчок, и он лопнет».
Еще до того как Трамп позаимствовал лозунг Мао, чтобы уколоть Россию, эта фраза просочилась в публичный дискурс в США. В февральской редакционной статье обозреватель The Washington Post Юджин Робинсон раскритиковал внешнюю политику Трампа и сравнил ее с травлей: «Внешняя политика Трампа — это политика бумажного тигра, а не настоящего». А в мае профессор Гарвардского университета Лоуренс Трайб назвал Трампа «бумажным тигром», когда призвал иностранных студентов Гарварда не бояться враждебной риторики президента.