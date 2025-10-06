Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле оценили реакцию Трампа на предложение по ДСНВ

Российская сторона приветствует положительное заявление американского лидера Дональда Трампа о предложении президента РФ Владимира Путина по договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом 6 октября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Накануне американский лидер назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей.

«Безусловно, мы приветствуем такое заявление и считаем что это уже дает основание для оптимизма в том плане, что США поддерживают эту инициативу президента Путина», — сказал Песков на брифинге.

Новость дополняется

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше