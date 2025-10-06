В Кремле оценили реакцию Трампа на предложение по ДСНВ

Накануне американский лидер назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей.
«Безусловно, мы приветствуем такое заявление и считаем что это уже дает основание для оптимизма в том плане, что США поддерживают эту инициативу президента Путина», — сказал Песков на брифинге.
Новость дополняется
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше