FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

США представили план по прекращению войны Израиля и ХАМАС 29 сентября. В нем говорится, что группировка должна вернуть всех заложников, включая тела погибших, в течение 72 часов «с момента публичного принятия Израилем данного соглашения». Это должно произойти после прекращения огня и отвода израильских войск «на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников». Израиль также должен освободить 250 палестинских заключенных, осужденных пожизненно, и 1,7 тыс. жителей Газы, задержанных после нападения ХАМАС. Кроме того, за каждого заложника Израиль вернет «останки 15 умерших жителей Газы».