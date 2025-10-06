УФСИН и администрация Калининграда обсудили сотрудничество

На встрече начальника регионального управления Дмитрия Пестова с вице-мэром Максимом Федосеевым обсуждались конкретные проекты, которые будут реализованы учреждениями уголовно-исполнительной системы для нужд муниципального хозяйства.
В переговорах также участвовали представители производственного блока УФСИН и директор муниципального предприятия «Чистота» Александр Бахтин. Стороны договорились о запуске нескольких значимых проектов: производства металлических ящиков различного назначения, пошива спецодежды для городских служб и изготовления мебели для социальных учреждений.
Особое внимание было уделено вопросам социальной адаптации осужденных. Участники встречи обсудили повышение заработной платы для лиц, трудоустроенных на предприятиях по благоустройству города. Это должно стать дополнительным стимулом для их ресоциализации через трудовую деятельность.
Как отметили стороны, достигнутые договоренности откроют новые перспективы для развития производственного сектора УФСИН, создадут дополнительные рабочие места и укрепят экономические связи между ведомствами.