СМИ: США расширяют базу противоракетной обороны THAAD в Израиле

Система THAAD поступила на вооружение армии США в 2008 году. Она предназначена для перехвата баллистических ракет малой, средней и промежуточной дальности в терминальной фазе их полета. В отличие от других систем, ракета-перехватчик THAAD не несет взрывной боеголовки, а использует кинетическую энергию для уничтожения цели. Каждая батарея THAAD включает мобильные пусковые установки, до восьми перехватчиков, радар AN/TPY-2 и блок управления огнем.