СМИ: США расширяют базу противоракетной обороны THAAD в Израиле

Судя по недавним спутниковым снимкам, США значительно расширили свою базу средств противоракетной обороны THAAD, которая расположена недалеко от радара Site 512 в израильской пустыне Негев. В частности, было добавлено пять пусковых установок THAAD, в результате чего их общее количество достигло 11, говорится в статье.
Система THAAD, развернутая в Израиле в октябре 2024 года, оказалась жизненно важной во время израильско-иранской войны в июне 2025 года. Во время этого конфликта вооруженные силы США выпустили более 150 ракет-перехватчиков, или около четверти общемировых запасов, уточняет Israel Defense.
Эти ограничения, например, отразились в разных уровнях перехватов во время июньской войны, обращает внимание издание.
Система THAAD поступила на вооружение армии США в 2008 году. Она предназначена для перехвата баллистических ракет малой, средней и промежуточной дальности в терминальной фазе их полета. В отличие от других систем, ракета-перехватчик THAAD не несет взрывной боеголовки, а использует кинетическую энергию для уничтожения цели. Каждая батарея THAAD включает мобильные пусковые установки, до восьми перехватчиков, радар AN/TPY-2 и блок управления огнем.
Помимо Израиля, системы THAAD развернуты в ОАЭ, Саудовской Аравии, Румынии и Южной Корее. Решение о расширении базы в Негеве подчеркивает стратегическую важность Израиля как ключевого союзника США на Ближнем Востоке и готовность Пентагона к потенциальным атакам со стороны Ирана и его союзников, считает издание.