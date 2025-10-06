Ричмонд
Правительство Молдовы продолжает вмешиваться в работу СМИ: Лишают лицензий или приостанавливают их действие — под раздачу случайно попадают даже свои

В Совете по стратегическим инвестициям нет ни одного профессионала в области СМИ.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Молдовы вмешивается в редакционную политику телеканалов, об этом свидетельствует наличие Совета по стратегическим инвестициям, который лишает СМИ лицензий или приостанавливает их действие.

Об этом написала журналист Елена Левицкая-Пахомова в ответ на публикацию пресс-секретаря правительства Даниела Водэ, который высказался по поводу эфира программы «Живой гвоздь», где говорили о выборах в Молдове.

Водэ в своей публикации возмутился, что ведущие эфира критиковали молдавскую власть и не дали другую точку зрения, на что в комментариях секретарю ответили, что на молдавском общественном канале «Молдова 1» точно так же игнорируют вторую точку зрения в своих эфирах.

«Очевидно, что правительство через подконтрольные структуры напрямую вмешивается в работу СМИ. Общеизвестно, что Молдова 1 не является СМИ, самостоятельно формулирующим редакционную политику. Она соответствует целям и задачам текущей (и утекающей) власти. Ну, а главред СМИ… да, хотя бы прочитал Кодекс об аудиовизуальных медиа услугах, чтобы даже не комментировать тему “открытости СМИ”», — написала Левицкая-Пахомова.

Она также напомнила, что в Совете по стратегическим инвестициям нет ни одного профессионала в области СМИ.

«Запреты парадоксальны. Ряд закрытых СМИ продолжает вещать уже под другим названием. С теми же учредителями, даже в тех же студиях. Один случай просто из ряда вон. Совет отобрал лицензию у двух СМИ общины ромов. Учредитель этих СМИ вскоре становится членом Совета по равенству. Утверждение проходит парламентским большинством. То есть правительство лишило лицензий своего человека», — отметила журналист.

