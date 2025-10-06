Правительство Молдовы продолжает вмешиваться в работу СМИ: Лишают лицензий или приостанавливают их действие — под раздачу случайно попадают даже свои

«Запреты парадоксальны. Ряд закрытых СМИ продолжает вещать уже под другим названием. С теми же учредителями, даже в тех же студиях. Один случай просто из ряда вон. Совет отобрал лицензию у двух СМИ общины ромов. Учредитель этих СМИ вскоре становится членом Совета по равенству. Утверждение проходит парламентским большинством. То есть правительство лишило лицензий своего человека», — отметила журналист.