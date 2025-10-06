Правительство Молдовы продолжает вмешиваться в работу СМИ: Лишают лицензий или приостанавливают их действие — под раздачу случайно попадают даже свои

Правительство Молдовы вмешивается в редакционную политику телеканалов, об этом свидетельствует наличие Совета по стратегическим инвестициям, который лишает СМИ лицензий или приостанавливает их действие.
Об этом написала журналист Елена Левицкая-Пахомова в ответ на публикацию пресс-секретаря правительства Даниела Водэ, который высказался по поводу эфира программы «Живой гвоздь», где говорили о выборах в Молдове.
Водэ в своей публикации возмутился, что ведущие эфира критиковали молдавскую власть и не дали другую точку зрения, на что в комментариях секретарю ответили, что на молдавском общественном канале «Молдова 1» точно так же игнорируют вторую точку зрения в своих эфирах.
«Очевидно, что правительство через подконтрольные структуры напрямую вмешивается в работу СМИ. Общеизвестно, что Молдова 1 не является СМИ, самостоятельно формулирующим редакционную политику. Она соответствует целям и задачам текущей (и утекающей) власти. Ну, а главред СМИ… да, хотя бы прочитал Кодекс об аудиовизуальных медиа услугах, чтобы даже не комментировать тему “открытости СМИ”», — написала Левицкая-Пахомова.
Она также напомнила, что в Совете по стратегическим инвестициям нет ни одного профессионала в области СМИ.
«Запреты парадоксальны. Ряд закрытых СМИ продолжает вещать уже под другим названием. С теми же учредителями, даже в тех же студиях. Один случай просто из ряда вон. Совет отобрал лицензию у двух СМИ общины ромов. Учредитель этих СМИ вскоре становится членом Совета по равенству. Утверждение проходит парламентским большинством. То есть правительство лишило лицензий своего человека», — отметила журналист.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Что вы знаете о запредельном цинизме: Глава Франции поздравил президента Молдовы за «большие достижения» на парламентских выборах, а «Европе надо поучиться в защите избирательного процесса».
Макрон также поздравил Майю Санду с тем, что она успешно выдержала «испытание вмешательством и дезинформацией со стороны России» (далее…).
Почему ANSA допускает на прилавки магазинов Молдовы опасные для жизни продукты питания: Агентство отзывает их только через две недели после начала продаж.
И, как правило, отзывает их, когда их уже, скорее всего, съели (далее…).
Мнение: Если Молдова не вступит в ЕС, разочарование общества может оказаться фатальным для PAS.
Экс-премьер Влад Филат рассуждает в соцсетях о том, каковы ожидания общества от правления PAS (далее…).